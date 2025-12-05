Ричмонд
В Кургане выставили на продажу крупный автосервис

В Северном микрорайоне Кургана продается большой автосервис, куда горожане привыкли ездить на шиномонтаж. Об этом говорится в объявлении.

В автосервисе в Кургане делают шиномонтаж.

«Продается автосервис на улице Баумана, площадь 120 квадратов. Цена — 6 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». В здании имеются два подъемника и шиномонтаж. На фото видно название сервиса — «Урал».

Ранее на Галкинском переезде в Кургане выставили на продажу популярный автосервис. Там многие привыкли ремонтировать турбины, стартеры и генераторы.