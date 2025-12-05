Хабаровский край представил экспортный потенциал на форуме во Владивостоке

Участие компаний края в бизнес‑миссии организовано Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Представители бизнеса обсуждали расширение географии экспорта, логистику и новые инструменты международных расчётов. Особое внимание уделялось поддержке экспортёров и совместным межрегиональным проектам.