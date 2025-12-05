Ричмонд
Хабаровский край представил экспортный потенциал на форуме во Владивостоке

Компании региона провели десятки встреч с партнёрами из Китая.

Источник: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край принял участие в Дальневосточном международном экспортном форуме во Владивостоке, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Форум объединил около 300 представителей дальневосточных регионов и делегатов из приграничных провинций Китая.

Участие компаний края в бизнес‑миссии организовано Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Представители бизнеса обсуждали расширение географии экспорта, логистику и новые инструменты международных расчётов. Особое внимание уделялось поддержке экспортёров и совместным межрегиональным проектам.

Параллельно предприятия АПК Хабаровского края провели B2B‑переговоры с китайскими партнёрами, представив БАДы на основе тюленьего жира, кондитерскую продукцию, замороженный берёзовый сок, ягодные сиропы и напитки. Всего компании провели более 20 целевых встреч, наметив перспективные направления сотрудничества.

Центр поддержки экспорта края помогает малому и среднему бизнесу с поиском иностранных партнёров, размещением на электронных торговых площадках, логистикой, сертификацией и участием в международных мероприятиях.