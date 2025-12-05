В Челябинске подешевело кафе с азиатской кухней, которое продается в центре

Ранее сервисы объявлений сообщали о продаже в Челябинске нескольких ресторанов по цене от 4 до 7,5 млн рублей. Тогда предлагались камерный ресторан с авторской кухней в центре города и семейные проекты в жилых кварталах с постоянным потоком гостей. На этом фоне стоимость бистро на улице Воровского заметно ниже средних цен на готовый ресторанный бизнес в городе.