Можно выдохнуть: «cхему Долиной» признали незаконной

«Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает… возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке — прим. ред.), так как эти последствия возникают в силу закона», — говорится в документе, на который ссылается РИА Новости (18+).