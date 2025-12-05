Можно выдохнуть: «cхему Долиной» признали незаконной

В случае признания сделки купли-продажи квартиры недействительной следует возвращать деньги покупателю, а жильё — продавцу. Кассационный суд дал такое заключение при рассмотрении иска по гражданскому делу по так называемой «схеме Долиной», сообщает ИА PrimaMedia.
В августе 2024 года стало известно, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей её квартиры получила широкий общественный резонанс и привела к распространению мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.
Четверо фигурантов дела уже осуждены за мошенничество с квартирой Долиной на сроки от 4 лет до 7 лет лишения свободы со штрафом.
Квартира была возвращена певице решением суда. Покупательница квартиры Полина Лурье через суд пытается оспорить это решение. Верховный суд России назначил рассмотрение дела по её жалобе на решения нижестоящих инстанций на 16 декабря.
В последнее время участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. А добросовестный покупатель остается без денег и жилья.
Кассационный суд отметил, что если сделку признали недействительной как совершенную под влиянием заблуждения, то к ней применяются правила из пункта 2 статьи 167 ГК РФ, по которым стороны обязаны вернуть все полученное по сделке.
«Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает… возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке — прим. ред.), так как эти последствия возникают в силу закона», — говорится в документе, на который ссылается РИА Новости (18+).
Суд подчеркнул, что для применения двусторонней реституции не требуется предъявление иска стороной, которая возражает против признания сделки недействительной.