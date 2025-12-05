В Челябинске резко подорожали квартиры в новостройках

Ранее сообщалось, что в Челябинске при росте предложения долгосрочной аренды в 2,1 раза средняя стоимость найма жилья в октябре 2025 года снизилась на 10% до 27 000 рублей в месяц, что позволило городу войти в число самых доступных по аренде. Цены просели из-за резкого увеличения числа сдаваемых квартир и смещения спроса в сторону более просторного жилья.