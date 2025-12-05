Верховный суд РФ привлёк родственников Ларисы Долиной к спору о её квартире

Скандал берет начало летом прошлого года, когда Лариса Долина заявила, что её обманули аферисты. На протяжении четырёх месяцев они убеждали певицу продать квартиру в центре Москвы, перевести деньги на якобы защищённые счета и передать наличные курьеру. Ущерб оценён более чем в 317 млн рублей.