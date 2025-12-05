Верховный суд РФ привлёк родственников Ларисы Долиной к спору о её квартире

Верховный суд РФ расширил круг участников громкого спора вокруг продажи недвижимости певицы, включив в процесс её дочь и внучку.
Из материалов дела следует, что заинтересованными лицами признаны Ангелина Долина, действующая также в интересах несовершеннолетней. Третьим лицом обозначено одно из московских СИЗО, которому поручено предоставить сведения об Анжелике Цырульниковой — осуждённой фигурантке мошеннической схемы, похитившей у артистки деньги.
Скандал берет начало летом прошлого года, когда Лариса Долина заявила, что её обманули аферисты. На протяжении четырёх месяцев они убеждали певицу продать квартиру в центре Москвы, перевести деньги на якобы защищённые счета и передать наличные курьеру. Ущерб оценён более чем в 317 млн рублей.
По уголовному делу задержали четырёх человек. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд назначил им от четырёх до семи лет лишения свободы и штрафы по 900 тыс. рублей каждому.
Параллельно Долина оспорила сделку купли-продажи жилья. Хамовнический районный суд удовлетворил её иск, и покупательница квартиры Полина Лурье осталась без денег и без недвижимости. Мосгорсуд и Второй кассационный суд сочли это решение законным.
После этого Лурье направила жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря. Теперь к разбирательству официально подключены и родственницы артистки, что придаёт делу новый оборот.
