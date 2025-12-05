Россиянам разъяснили, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате

Адвокат напомнил, что размер ограничений на снятие наличных определяется банком, а не законом, и зависит от внутренней политики кредитной организации.
По словам юриста Дмитрия Пашина, средние лимиты на снятие составляют 100−300 тысяч рублей в сутки и 1−3 миллиона в месяц. Для премиальных клиентов и участников корпоративных программ эти суммы могут быть значительно выше. Однако банк вправе уменьшить допустимый объём операции, если сочтёт её подозрительной.
В сентябре вступили в силу новые требования: перед выдачей наличных банк обязан сверять операцию с перечнем признаков, указывающих на возможное снятие денег без добровольного согласия клиента. Это правило усложняет проведение крупных операций через банкомат.
Юрист рекомендует заранее уточнять возможную сумму снятия. Если требуется получить несколько сотен тысяч рублей, надёжнее обратиться в офис банка и получить деньги лично.
