Россиянам разъяснили, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате

По словам юриста Дмитрия Пашина, средние лимиты на снятие составляют 100−300 тысяч рублей в сутки и 1−3 миллиона в месяц. Для премиальных клиентов и участников корпоративных программ эти суммы могут быть значительно выше. Однако банк вправе уменьшить допустимый объём операции, если сочтёт её подозрительной.