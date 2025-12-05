В Братске завершается газификация 352 домов

Это позволит сократить выбросы опасных загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 500 тонн ежегодно, сообщает пресс-служба облправительства.
Заседание федерального штаба при Минприроды России по вопросу достижения показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» состоялось при участии федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры, надзорных органов и субъектов Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин доложил о газификации частных домовладений с угольным или печным отоплением в городе Братске.
«Перевод частного сектора Братска с угольного и печного отопления на природный газ — это не просто инфраструктурная задача, но и вклад в здоровье наших жителей. Газификация в Братске идет в соответствии с графиком. До конца года завершим перевод 352 домовладений. Из них на газ переведено уже 214 домов», — отметил в своем выступлении Георгий Кузьмин.
На заседании федерального штаба отметили положительную динамику по всем этапам работ в Братске: от подготовки проектной документации и получения экспертных заключений до непосредственного пуска газа в дома.
Уже поставлена задача на 2026 год — перевести на газ еще 528 домовладений в Братске.
Реализация федерального проекта «Чистый воздух» остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере экологии и направлена на обеспечение экологического благополучия граждан.