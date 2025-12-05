В Братске завершается газификация 352 домов

«Перевод частного сектора Братска с угольного и печного отопления на природный газ — это не просто инфраструктурная задача, но и вклад в здоровье наших жителей. Газификация в Братске идет в соответствии с графиком. До конца года завершим перевод 352 домовладений. Из них на газ переведено уже 214 домов», — отметил в своем выступлении Георгий Кузьмин.