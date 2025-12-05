Счётная палата выявила нарушения при строительстве аэропортов в Приангарье

10:40.
Счётная палата выявила массовые нарушения при строительстве аэропортов в Приангарье
Фото: ИА Stavropol.Media
IrkutskMedia, 5 декабря. Счётная палата РФ завершила аудит ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственного Минтрансу), проанализировав расходование 204,4 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в 2021—2025 годах. Проверка выявила массовые нарушения по стране, в том числе и в Иркутской области.
В ходе аудита было установлено, что по ряду объектов наблюдались системные проблемы: значительное увеличение стоимости госконтрактов — по 53 контрактам рост составил около 60,9 млрд рублей, низкое качество проектной документации, искусственное затягивание сроков, банкротство подрядных организаций.
Из 44 аэродромных объектов полностью завершены работы лишь в шести аэропортах.
Кроме того, «в цепочках государственных контрактов осуществлялись подозрительные операции, в том числе по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж на сумму свыше 25 млрд рублей», — указано в отчёте палаты.
Приангарье данный аудит также не обошёл стороной. По строительству аэропорта в Бодайбо государственный контракт расторгнут, реализация объекта приостановлена, новый контракт на момент проверки не заключен.
В Братске контракт реализуется, но его стоимость выросла почти на 54%, превысив 3,1 млрд рублей, согласно информации на сайте Госзакупок. В целом по стране цена увеличена на общую сумму 46 296,7 млн рублей в размерах от 30,4 до 136,4% — по 14 государственным контрактам (в частности, объекты: аэропорты Игнатьево, Богашево, Якутск, Грозный Северный и др.).
По результатам отчета были сформированы рекомендательные требования, в том числе направить представление министру транспорта РФ и руководителю федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».
Кроме того рекомендовано направить обращение Счетной палаты в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и ФНС. Отчет о результатах контрольного мероприятия рекомендовано отправить в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания РФ.
Напомним, строительство аэропортового комплекса в Бодайбо началось после заключения контракта с АО «РОТЕК» в ноябре 2022 года на сумму 7,4 млрд рублей. Компания должна была завершить основные строительные работы до декабря 2024 года, а сам аэропорт планировалось ввести в эксплуатацию в 2025 году. Новый аэродром рассматривался как ключевой объект для повышения надежности авиасообщения с крупнейшим центром золотодобычи в Сибири и для улучшения условий работы пилотов и комфорта пассажиров. В 2023 году на строительство было предусмотрено 1,9 млрд рублей, в 2024 году — 2,3 млрд. Однако 2 июля 2024 года московская компания «РОТЕК» объявила об одностороннем отказе от исполнения контракта, сославшись на просрочку предоставления стройплощадки заказчиком и ничтожность контракта.
Параллельно в эти годы развивалась история с модернизацией аэропорта Братска. Его реконструкция началась в 2020 году, была рассчитана на два года и включала финансирование 857 млн рублей в 2023 году и 490 млн рублей в 2024 году.
В 2025 году Иркутская область представила стратегию развития авиасообщения на форсайт-сессии «Паутина маршрутов: как летать по любимой стране» (18+). В ней основное внимание уделялось развитию аэропорта Братска и планам по модернизации других аэропортов — Ербогачена, Киренска, Усть-Кута и Бодайбо — с привлечением средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Позже состоялась встреча в Москве, посвящённая развитию аэропортовой инфраструктуры Приангарья. В ней участвовали руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На встрече обсуждались ключевые мероприятия нацпроекта, включая строительство нового аэропорта Иркутска, завершение реконструкции аэропорта Бодайбо, а также модернизация аэропорта Киренска. Реконструкция аэропорта Братска при этом продолжается вне рамок национального проекта.
Сегодня в Иркутской области работают восемь аэропортов, два из которых — Иркутск и Братск — имеют федеральное значение.