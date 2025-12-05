Счётная палата выявила нарушения при строительстве аэропортов в Приангарье

Напомним, строительство аэропортового комплекса в Бодайбо началось после заключения контракта с АО «РОТЕК» в ноябре 2022 года на сумму 7,4 млрд рублей. Компания должна была завершить основные строительные работы до декабря 2024 года, а сам аэропорт планировалось ввести в эксплуатацию в 2025 году. Новый аэродром рассматривался как ключевой объект для повышения надежности авиасообщения с крупнейшим центром золотодобычи в Сибири и для улучшения условий работы пилотов и комфорта пассажиров. В 2023 году на строительство было предусмотрено 1,9 млрд рублей, в 2024 году — 2,3 млрд. Однако 2 июля 2024 года московская компания «РОТЕК» объявила об одностороннем отказе от исполнения контракта, сославшись на просрочку предоставления стройплощадки заказчиком и ничтожность контракта.