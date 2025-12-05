Ричмонд
На Тайгинской завершили монтаж новой линии освещения в Новосибирске

Свет появится на ключевом въезде в город.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске заканчивают строительство новой линии освещения на улице Тайгинской — одном из главных въездов в город со стороны Томска и Кемерово. Об этом 5 декабря сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале. Ранее на участке от Пашинского переезда до дома № 12 по улице Железнодорожной не было ни одного фонаря.

МБУ «ГЦОДД» разработало и согласовало проект, после чего подрядчики прошли полный цикл работ: установили 48 опор, смонтировали современные светодиодные светильники, проложили более 1,7 километра изолированного провода и подключили шкаф управления.

Сейчас специалисты проводят финальную приёмку. После ввода линии в постоянную эксплуатацию движение на Тайгинской станет заметно безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов.