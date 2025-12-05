На Тайгинской завершили монтаж новой линии освещения в Новосибирске

В Новосибирске заканчивают строительство новой линии освещения на улице Тайгинской — одном из главных въездов в город со стороны Томска и Кемерово. Об этом 5 декабря сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале. Ранее на участке от Пашинского переезда до дома № 12 по улице Железнодорожной не было ни одного фонаря.