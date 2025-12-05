В Новосибирске начали забивать сваи под современный мост через реку Тула

На улице Петухова в Новосибирске полным ходом идут работы по возведению нового моста через реку Тулу. Сейчас строители приступили к ключевому этапу — погружению сваи под опоры, который обеспечит точность и надёжность будущего сооружения. Об этом в своём Telegram-канале 4 декабря сообщил мэр города Максим Кудрявцев.