В Новосибирске начали забивать сваи под современный мост через реку Тула

На улице Петухова в Новосибирске полным ходом идут работы по возведению нового моста через реку Тулу. Сейчас строители приступили к ключевому этапу — погружению сваи под опоры, который обеспечит точность и надёжность будущего сооружения. Об этом в своём Telegram-канале 4 декабря сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

Причиной для замены стала полная выработка ресурса старого моста, который служил городу с 1962 года. Эксперты выявили там повреждения, ставящие под вопрос безопасность его дальнейшего использования.

Новый мост станет шире и комфортнее: ширина проезжей части увеличится с 17 до 28 метров. Помимо этого, там появятся тротуары, барьерные ограждения и современное освещение.

Для автомобилистов уже организовано движение по временному объездному пути. Его уберут после завершения всех строительных работ, которые ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».