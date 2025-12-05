В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары 2025 года

В этом году он прошел уже в 29-й раз. В конкурсе участвовали 52 региональных производителя, которые представили более 300 образцов продукции в 35 различных номинациях.
Министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев вручил памятные знаки и ценные призы победителям.
«Развитие перерабатывающей промышленности, увеличение объемов экспорта продукции — одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса. Поддержке этого направления в крае будем уделять особое внимание. Радует, что сегодня красноярцы знают, что свое, местное — это качественно и вкусно. Поздравляю победителей конкурса и желаю нашим предприятиям дальнейшего развития», — обратился Дмитрий Воропаев к победителям.
Победители конкурса не просто получают звание «Лучшего продовольственного товара» в своей номинации, но и право нанесения специальной маркировки, что подтверждает высокое качество и повышает доверие потребителей.
Конкурс «Лучший продовольственный товар» — это возможность заявить о себе не только крупным пищевым производствам, но также фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам, выпускающим качественную продукцию.
Со списком победителей конкурса «Лучший продовольственный товар 2025» можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.