Приставы остановили стройку с нелегальными мигрантами в Комсомольске

В Хабаровском крае судебные приставы приостановили ремонтные работы на строящемся объекте, где незаконно трудились иностранные граждане, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Исполнительный документ о приостановлении деятельности поступил в отдел судебных приставов по Комсомольску-на-Амуре № 2. В ходе проверки на объекте было установлено, что работы проводились гражданами Республики Таджикистан, не имеющими разрешения на трудовую деятельность в России.
Незамедлительно было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы ознакомили предпринимателя с процессуальными документами, проследили, чтобы все рабочие покинули объект, опечатали все выходы и приостановили деятельность на 14 суток. Должника предупредили о возможной ответственности в случае самовольного возобновления работ.
Сотрудники Службы продолжат постоянный контроль за исполнением требований, чтобы исключить повторное нарушение законодательства.