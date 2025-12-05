В России грядёт массовое закрытие банков

Об этом в комментарии порталу «Банки.ру» предупредил экономист Сергей Лукьянец, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, в России ежегодно будет ликвидироваться от пяти до пятнадцати кредитных учреждений. Эксперт отметил, что в начале 2010-х годов в стране насчитывалось около тысячи банков, а к сентябрю 2025 года их осталось всего 353. Такой значительный спад обусловлен несколькими важными причинами.
Главным драйвером сокращения стал жесткий регулятор, который активно очищает рынок от неплатежеспособных банков. Многие из них связаны с отмыванием денег, сомнительными операциями или другими нарушениями.
В результате большое число финансовых учреждений были ликвидированы именно по причине несоблюдения требований законодательства или плохой финансовой устойчивости. Кроме этого, на рынке наблюдается тенденция поглощения более слабых игроков крупными и сильными банками, а также уход иностранных банков, которые ранее присутствовали в России.
Все это ведет к централизации и укреплению крупных игроков. Еще одним фактором является рост затрат на соблюдение регуляторных требований, таких как комплаенс и кибербезопасность. Эти расходы делают деятельность небольших банков невыгодной и зачастую приводят к их закрытию или необходимости искать нишевую специализацию, чтобы выжить.
Несмотря на текущие масштабные изменения, Лукьянец уверен, что тенденция к сокращению числа банков сохранится и в будущем, однако темпы этого процесса замедлятся. В отличие от прошлых лет, когда ежегодно исчезало по 30−40 банков, теперь снижение будет стабилизировано в рамках 5−15 учреждений в год.
Такой подход обусловлен тем, что рынок еще остается фрагментированным. В России доля активов крупнейших пяти банков составляет около 60%, тогда как в большинстве европейских стран она превышает 70%. Поэтому дальнейшая консолидация позволит повысить эффективность и устойчивость сектора.
В настоящее время основной задачей ЦБ стал контроль за качеством активов банков, особенно в условиях высокой ключевой ставки и роста проблемных долгов. Банки со слабым риск-менеджментом и неустойчивой бизнес-моделью остаются под угрозой, и кризисные ситуации могут привести к новым масштабным мерам.