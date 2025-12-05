Стало известно о возможном повышении цен на золото, медь и алюминий

Прогнозы по меди также изменены в сторону повышения. На 2025 год ожидается цена около 9,8 тыс. долларов за тонну, а в 2026 году — 9,5 тыс. долларов. Прогноз на 2027-й остался на уровне 8,5 тыс., в 2028-м ожидается снижение до 8 тыс. долларов. Fitch указывает, что рынок меди будет оставаться жёстко сбалансированным: даже при замедлении роста спроса до 2% в 2026 году предложение увеличивается крайне медленно — примерно на те же 2%. По оценкам Wood Mackenzie, это связано с перебоями в работе рудников и ограниченными возможностями расширения добычи.