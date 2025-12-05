Стало известно о возможном повышении цен на золото, медь и алюминий

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело ожидания по ключевым сырьевым рынкам — золота, меди и алюминия, указав на рост цен в ближайшие годы и сохраняющийся дефицит предложения по ряду металлов.
Согласно отчёту, на 2025 год прогнозная стоимость золота увеличена до 3,4 тыс. долларов за унцию вместо прежних 3 тыс. В 2026 году ожидания также подняты до 3,4 тыс. долларов (ранее — 2,7 тыс.). В 2027 году прогноз составляет 2,5 тыс. долларов, в 2028-м — 2 тыс., что также выше предыдущих оценок. Аналитики объяснили пересмотр ростом котировок золота в текущем году.
Прогнозы по меди также изменены в сторону повышения. На 2025 год ожидается цена около 9,8 тыс. долларов за тонну, а в 2026 году — 9,5 тыс. долларов. Прогноз на 2027-й остался на уровне 8,5 тыс., в 2028-м ожидается снижение до 8 тыс. долларов. Fitch указывает, что рынок меди будет оставаться жёстко сбалансированным: даже при замедлении роста спроса до 2% в 2026 году предложение увеличивается крайне медленно — примерно на те же 2%. По оценкам Wood Mackenzie, это связано с перебоями в работе рудников и ограниченными возможностями расширения добычи.
Повышены и ожидания по алюминию. На 2025 год цена прогнозируется на уровне 2,6 тыс. долларов за тонну, на 2026 год — 2,55 тыс. долларов. В более отдалённой перспективе — 2027−2028 годы — прогноз остаётся прежним: около 2,5 тыс. долларов. В агентстве отмечают, что корректировка на ближайшие два года обусловлена динамикой рынка: ростом цен с начала года, увеличением импорта алюминия в США перед возможными тарифными мерами, ожиданиями снижения ставок ФРС и активным участием инвестиционных фондов в формировании долгосрочных позиций.
Fitch подчёркивает, что сырьевые рынки входят в период устойчивого роста цен при ограниченном расширении производства, что будет определять стоимость металлов в среднесрочной перспективе.
