Изменения в правилах ценообразования вступили в силу в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
Напомним, что Совет министров 3 декабря скорректировал отдельные нормы в ценовом регулировании (подробнее — здесь).
Нововведение затронуло кондитерские изделия, пищевое сырье, мясо-молочную продукцию, свежие овощи. Для того, чтобы повысить цены на данные товары, необходимо от государства получить разрешение и предоставить специальной комиссии обоснование с доказательством экономической необходимости подобного шага.
Указанное делается для защиты прав и стабилизации ситуации на рынке. Вместе с тем документом предусматриваются и послабления. К примеру, была отменена процедура согласования цен на белорусскую продукцию, которая предназначена для экспорта. Кроме того, производителям импортным непродовольственных товаров разрешается предлагать магазинам стимулирующие выплаты за крупные партии.
Заместитель начальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Анастасия Касымова пояснила, что производители направляют пакет документов о согласовании повышения отпускных цен в адрес государственных органов и организаций в подчинении или системы, в которые они входят. Иные юрлица, ИП пакет документов направляют в соответствующие областные исполкомы и Мингорисполком.
— Государственные органы и организации вносят пакет документов на рассмотрение в МАРТ. Одновременно с пакетом документов государственные органы и организации направляют ходатайство о рассмотрении вопроса о повышении цен и заключение о целесообразности либо нецелесообразности такого повышения, — уточнила заместитель начальника.
