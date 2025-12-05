Российский бизнес ускорит платежи при зарубежных сделках

Акция «ВЭД для бизнеса Дело. Глобал». Период проведения с 27.11.2025 по 31.12.2025. В рамках акции не взимается комиссии в размере 0,6% от суммы перевода, но при этом при сумме перевода менее 2500000 ₽ — комиссия 300 евро по курсу ЦБ РФ на дату получения. Комиссия за валютный контроль составляет 0,15%, но не менее 700 ₽ (в т.ч. НДС). Более подробная информация об организаторе акции, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения доступна на https://delo.ru/delo_global. Не оферта.