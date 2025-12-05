Анонсировано предложение поднять минимальную пенсию в РФ до ₽50 тысяч

Группа депутатов Госдумы направила в Социальный фонд России инициативу о резком увеличении минимального размера страховой пенсии по старости, заявив, что нынешний уровень не обеспечивает достойной жизни пожилых граждан.
В обращении, адресованном председателю фонда Сергею Чиркову, парламентарии предлагают установить нижнюю планку на уровне не менее 50 тысяч рублей. Сейчас, как напомнили депутаты, минимальная страховая пенсия составляет около 13,3 тысячи рублей — меньше федерального прожиточного минимума пенсионера, который оценивается примерно в 15,2 тысячи.
По мнению инициаторов, повышение пенсии позволит обеспечить пожилым достойный уровень жизни и поддержать их здоровье и социальную активность. Один из авторов письма подчеркнул, что нынешние выплаты не соответствуют реальным потребностям людей старшего возраста и не покрывают базовые расходы.
Другой депутат отметила, что увеличение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей не только обеспечит пенсионерам комфорт, но и позволит вернуть им активную роль в экономике и общественной жизни. Она напомнила, что повышение качества и продолжительности жизни — ключевая задача национального проекта «Демография», а уровень пенсий является показателем зрелости государства.
