Анонсировано предложение поднять минимальную пенсию в РФ до ₽50 тысяч

Другой депутат отметила, что увеличение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей не только обеспечит пенсионерам комфорт, но и позволит вернуть им активную роль в экономике и общественной жизни. Она напомнила, что повышение качества и продолжительности жизни — ключевая задача национального проекта «Демография», а уровень пенсий является показателем зрелости государства.