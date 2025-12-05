Ричмонд
Долги других стран перед РФ достигли максимума с 1998 года

Россия в 2024 году нарастила объем кредитования других стран до $33,1 млрд — самого высокого уровня с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, с которыми 5 декабря ознакомилось «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Этот показатель вырос на $2,6 млрд по сравнению с предыдущим годом. Последний раз задолженность перед Россией превышала данную сумму в 1998 году, тогда она была равна $38 млрд.

Среди стран, увеличивших свои обязательства, можно выделить Бангладеш, задолженность которой увеличилась на $1,2 млрд, Египет, долг которого стал больше на $815 млн, и Индия — на $799 млн.

Кроме того, в этом списке Афганистан (на $17 млн), Йемен (на $7 млн) и Шри-Ланка (на $3 млн). Наибольшее сокращение обязательств наблюдается в случае с Белоруссией — она уменьшила свою задолженность перед Россией на $125 млн.

Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире. Кроме того, президент отметил, что снижение инфляции стало одним из ключевых результатов текущего года. Так, в марте показатель был двузначным, однако сейчас опустился ниже 7% в годовом выражении.