Долги других стран перед РФ достигли максимума с 1998 года

Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире. Кроме того, президент отметил, что снижение инфляции стало одним из ключевых результатов текущего года. Так, в марте показатель был двузначным, однако сейчас опустился ниже 7% в годовом выражении.