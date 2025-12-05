Товары в России подорожают на 5% из-за регуляторных нововведений в перевозках

«Моя индивидуальная оценка, что в процентном выражении от 10% до 20% именно небольших транспортно-экспедиторских компаний, не перевозчиков, мы говорим именно об экспедиторах, могут рынок покинуть. Все зависит от того, насколько глубоко и строго будут контролирующие органы проверять исполнение этого закона. ~По перевозчикам — уже 7 тыс. компаний находится в состоянии банкротства~ и приблизительно такое же количество прогнозируется коллегами в следующем году. Речь о небольших компаниях, автопарк которых взят в лизинг, и они не могут его закрыть», — обрисовал ситуацию на рынке Кибальников.