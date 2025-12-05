В России взлетела средняя стоимость новых отечественных и китайских авто

Дополнительным фактором увеличения средней цены российских автомобилей стало удорожание моделей Solaris KRS и HC. Их стоимость поднялась на 5% и 4% соответственно — до 2,5 и 2,9 млн рублей. Эти модификации возглавили рейтинг моделей, продемонстрировавших наибольший рост цены в ноябре по отношению к октябрю. В первую пятерку также вошли Solaris KRX (рост на 4% — до 2,6 млн рублей), Lada Iskra (на 3% — до 1,55 млн рублей) и SWM G05 (на 3% — до 2,01 млн рублей). В случае с Lada Iskra увеличение средней стоимости связано прежде всего с ростом доли объявлений о продаже более дорого оснащенных комплектаций.