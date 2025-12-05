Стало известно, что налог за квартиру Долиной заплатила покупательница

Квартирный спор тянется с прошлого года. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку недействительной. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников и пошла на продажу квартиры под влиянием обмана. Апелляция и кассация поддержали это решение. Лурье обратилась в Верховный суд, который рассмотрит жалобу 16 декабря. В деле теперь фигурируют и дочь с внучкой Долиной как заинтересованные лица.