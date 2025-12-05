Стало известно, что налог за квартиру Долиной заплатила покупательница

Адвокат Полины Лурье заявила, что её доверительница вынуждена была оплатить налог на спорную квартиру, которой фактически не пользовалась. Сумма превысила 100 тысяч рублей.
По словам Светланы Свириденко, Лариса Долина, проживая в квартире, не вносила налог на имущество с июня по декабрь 2024 года. Налоговая служба выставила требование к Лурье, несмотря на то что договор купли-продажи признан недействительным. Возражения покупательницы, основанные на нормах гражданского законодательства, остались без реакции ведомства.
Квартирный спор тянется с прошлого года. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку недействительной. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников и пошла на продажу квартиры под влиянием обмана. Апелляция и кассация поддержали это решение. Лурье обратилась в Верховный суд, который рассмотрит жалобу 16 декабря. В деле теперь фигурируют и дочь с внучкой Долиной как заинтересованные лица.
Параллельно продолжается уголовная часть истории. Балашихинский городской суд установил, что ущерб певицы от действий мошенников превысил 317 млн рублей. Четверо участников схемы получили от четырёх до семи лет колонии.
Читайте также: Тиктокер помог 88-летнему ветерану, который был вынужден работать на пенсии.