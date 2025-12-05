ММК повысил эффективность системы закупок в ответ на рыночные вызовы

«Для достижения максимальной эффективности необходимо было также развивать команду специалистов по снабжению. Мы сформировали модель компетенций нового поколения, на основе которой осуществляется оценка, развитие и обучение персонала. Для притока новых кадров в 2024 году ПАО “ММК” совместно с МГТУ им. Г. И. Носова запустили образовательную программу по подготовке студентов — будущих специалистов в области снабжения и закупок», — сообщила эксперт.