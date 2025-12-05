Российскому бизнесу назвали сервис, ускоряющий международные платежи

«Количество запросов на внешнеторговые операции от наших клиентов стабильно растет, и это не только крупные корпорации и холдинги, но и малый и средний бизнес. Благодаря платформе трансграничных платежей А7 компании получили возможность проводить сделки с контрагентами любой юрисдикции, в любой валюте и в короткие сроки — день в день», — отметила заместитель регионального директора ПСБ в Челябинске Оксана Леонтьева.