«Есть признаки финансовой пирамиды»: южноуральцев предостерегли от инвестиций в маркетплейс Lemon Mall

В работе маркетплейса Lemon Mall, построенного по принципу сетевого маркетинга, Банк России выявил признаки финансовой пирамиды. Организаторы проекта от имени компании «Хуагэ» призывают инвестировать в создание маркетплейса Lemon Mall и обещают участникам высокую доходность. Об этом сообщает пресс-служба челябинского Отделения Банка России.
— Банк России предупреждает, что компания не ведет заявленной инвестиционной деятельности, поэтому не может гарантировать доход, — объяснили в ЦБ.
По легенде у компании «Хуагэ», входящая в корпорацию «Байши», есть несколько заводов в Китае, они производят тысячу наименований продукции и планирует открыть маркетплейс Lemon Mall в СНГ.
Участникам для входа в проект предлагают внести взнос и привлечь других людей. За это обещают бонус — выплату за привлечение участников и пожизненный пассивный доход от проекта. Причем деньги нужно перечислять под видом оплаты косметической продукции. Общение с «организаторами» идет через мессендждеры, естественного никаких договоров с клиентами не заключают.
Информация о выявленной пирамиде занесена в предупредительный список Банка России, который можно посмотреть на сайте.