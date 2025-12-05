В Кургане планируют построить ТРЦ с аквапарком

В Кургане построят торгово-развлекательный центр с аквапарком.
В Кургане рассматривается проект строительства торгово-развлекательного центра с аквапарком. Для реализации предлагают три участка, включая район проспекта Маршала Голикова, озеро Черное и 11-й километр автодороги Курган-Шадринск. Об этом сообщается в презентации администрации города. Информация предоставлена в программе развития социальной инфраструктуры региона.
«Инвестиционный проект строительства торгово-развлекательного центра с аквапарком входит в программу развития социальной инфраструктуры города Кургана. Предлагаются для строительства следующие участки: в районе проспекта Маршала Голикова или у озера Черное. Третий участок находится на 11 километре автодороги Курган-Шадринск», — говорится в документе.
В проекте сказано, что Заозерный — самый быстроразвивающийся район Кургана. Сейчас в нем проживает более 100 тысяч человек. До 2030 года у озера Черное планируют построить около 400 тысяч квадратных метров жилья. А значит в данный район смогут переехать около 13 тысяч человек.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана предлагают инвесторам участок площадью 4,2 гектара у озера Черное на улице Мостостроителей под ТРЦ стоимостью не менее 1,5 млрд рублей и площадью свыше 40 тысяч кв. м, однако застройщика пока найти не удалось. При этом с другой стороны озера на улице Витебского уже возводится отдельный двухэтажный торговый центр площадью 15 тысяч кв. м, который планируют сдать осенью 2026 года.