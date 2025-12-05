До конца 2025 года в Крыму заменят 226 трансформаторных подстанций

Электроснабжение Крыма станет более стабильным. До конца текущего года «Крымэнерго» заменит в республике 226 трансформаторных подстанций. По словам Сергея Аксенова, предприятие нацелено не только выполнить план, но и превысить установленный показатель.
Кроме того, в 2026 году благодаря обновленной инвестиционной программе предполагается замена еще около 250 подстанций. В приоритете будут города и районы, где жители чаще сталкиваются с проблемами в подаче электроэнергии. Среди них — Симферопольский, Сакский и Белогорский районы, а также столица республики, город Симферополь.
Помимо замены оборудования, до конца года предприятие обработает около 18 тысяч заявок на технологическое присоединение к электросетям. В следующем году компания планирует увеличить объемы и выйти на пиковую производительность — до 600 заявок в неделю.