До конца 2025 года в Крыму заменят 226 трансформаторных подстанций

В следующем году запланирована замена еще порядка 250 подстанций.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение Крыма станет более стабильным. До конца текущего года «Крымэнерго» заменит в республике 226 трансформаторных подстанций. По словам Сергея Аксенова, предприятие нацелено не только выполнить план, но и превысить установленный показатель.

Кроме того, в 2026 году благодаря обновленной инвестиционной программе предполагается замена еще около 250 подстанций. В приоритете будут города и районы, где жители чаще сталкиваются с проблемами в подаче электроэнергии. Среди них — Симферопольский, Сакский и Белогорский районы, а также столица республики, город Симферополь.

Помимо замены оборудования, до конца года предприятие обработает около 18 тысяч заявок на технологическое присоединение к электросетям. В следующем году компания планирует увеличить объемы и выйти на пиковую производительность — до 600 заявок в неделю.

