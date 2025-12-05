Экс-владелец челябинского ЮГК оспорил взысканные с него в Кемерово 783 миллиона

Первоначально спор возник не из прямых налоговых недоимок. Инспекция потребовала возместить убытки, причиненные должнику — шахте имени Дзержинского — в результате действий контролирующих лиц. ФНС, выступая в интересах государства и кредиторов обанкротившейся «Шахты им. Дзержинского», утверждала, что в период конкурсного производства (с 2007 года) аффилированная с холдингом ЮГК шахта заключала договоры подряда на добычу угля с компаниями «Энергия-НК» и «МелТЭК» (также связанными с ЮГК) на экономически необоснованных, заведомо невыгодных условиях. По версии налоговиков, это привело к искусственному занижению выручки шахты и, как следствие, к недополучению средств для расчетов с кредиторами, в том числе с бюджетом.