У Тюменской области рекордно выросли долги

За ноябрь госдолг Тюменской области вырос на 16,8 миллиардов рублей. Такие данные приводит на своем сайте региональное правительство. Основная часть новых заимствований — кредиты в банках.

За месяц Тюменская область заняла у банков 13,2 миллиарда рублей.

«Государственный долг Тюменской области по состоянию на 1 декабря 2025 года — 29,6 миллиардов рублей», — говорится в данных правительства. Месяцем ранее сумма была на 16,8 млрд меньше.

Основная часть денег, увеличивших задолженность — это кредиты, взятые у банков. Сейчас они составляют 16,2 миллиарда от общей суммы (на 1 ноября — три миллиарда). Остальные — это заимствования из федерального бюджета и госгарантии.

URA.RU направило запрос в правительство области. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что прошлый кредит власти взяли у Т-банка. Он выдан на год и по плавающей ставке, чтобы покрыть кассовые разрывы бюджета.