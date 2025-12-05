Суд в Омске взыскал 30 тысяч рублей с «Озона» за унижение достоинства работницы

Омский районный суд вынес решение, обязавшее компанию «Озон» выплатить своей работнице 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за унижение достоинства. Инцидент произошёл в мае 2025 года, когда дважды сотрудники службы безопасности компании требовали от работницы пройти в комнату для досмотра и раздеться. Эти требования были подтверждены показаниями свидетелей.
Суд установил, что согласно внутреннему регламенту компании «Озон», на складских объектах разрешён только визуальный и тактильный осмотр, а проведение досмотра в нижнем белье в специальной комнате не предусмотрено. Суд признал действия службы безопасности нарушением прав работницы на личную неприкосновенность, честь и достоинство.
Омский районный суд присудил компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу сотрудницы. Это решение было оставлено в силе Омским областным судом.