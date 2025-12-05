Правительство попросило банки пойти навстречу обманутым застройщиком челябинцам

В Челябинске встретились представители банков и регионального правительства. На специально созванном совещании обсуждали проблемы семей, которые вложили деньги в строительство домов. Многие взяли для этого многомиллионные кредиты. Но дома так и не возвели, а средства людям не вернули. В результате южноуральцы остались без жилья, но с обязательством десятилетиями выплачивать ипотеку.
— Мы не оставим людей один на один с этой проблемой. Среди обратившихся — многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, — заявил первый вице-губернатор Станислав Мошаров. — По каждому такому случаю будем работать адресно. Продолжим работу со всеми остальными — каждому, кому можем помочь, помощь будет оказана.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, банки готовы сделать несколько уступок. Среди вариантов — реструктуризация кредитов, предоставление семьям кредитных каникул и отмена штрафов. Кредитные организации планируют передать свои предложения в областное министерство строительства и инфраструктуры, чтобы определить механизмы работы с пострадавшими гражданами.
Напомним, из-за недобросовестного застройщика пострадали 150 семей. Губернатор Алексей Текслер ранее упрекнул банки в невнимательности при одобрении кредитных заявок и предложил им простить обманутым семьям долги.