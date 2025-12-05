Правительство попросило банки пойти навстречу обманутым застройщиком челябинцам

В Челябинске встретились представители банков и регионального правительства. На специально созванном совещании обсуждали проблемы семей, которые вложили деньги в строительство домов. Многие взяли для этого многомиллионные кредиты. Но дома так и не возвели, а средства людям не вернули. В результате южноуральцы остались без жилья, но с обязательством десятилетиями выплачивать ипотеку.