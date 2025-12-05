В России соцвыплаты и пенсии повысят с начала 2026 года

По словам депутата, с 1 января увеличатся страховые пенсии, индексация составит 7,6%. Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тыс. рублей в месяц. Военные пенсии также изменятся: коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, повышение ожидается еще в октябре.
Также с 1 февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребёнка, выплата составит 28 773 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей.
Сообщается, что ежемесячные выплаты семьям с детьми до 17 лет будут рассчитываться на основе прожиточного минимума, который в 2026 году составит 18 939 рублей.
