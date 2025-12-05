В России соцвыплаты и пенсии повысят с начала 2026 года

По словам депутата, с 1 января увеличатся страховые пенсии, индексация составит 7,6%. Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тыс. рублей в месяц. Военные пенсии также изменятся: коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, повышение ожидается еще в октябре.