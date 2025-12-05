Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском строят мощную электроподстанцию

В Маслянино строят электроподстанцию на 110 кВ для нового молочного завода, который будет перерабатывать более тысячи тонн молока в сутки.

Источник: Аргументы и факты

Компания «Россети Новосибирск» уже смонтировала модульное здание управления, силовые трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы подстанции. Об этом сообщает Вести-Новосибирск.

В ближайшие месяцы энергетики планируют подключить завод к линии электропередачи длиной 300 метров.

Подстанция рассчитана на надежное электроснабжение завода и других крупных потребителей региона. На объект вложено несколько сотен миллионов рублей, при этом используется оборудование отечественного производства.