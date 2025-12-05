Под Новосибирском строят мощную электроподстанцию

Компания «Россети Новосибирск» уже смонтировала модульное здание управления, силовые трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы подстанции. Об этом сообщает Вести-Новосибирск.
В ближайшие месяцы энергетики планируют подключить завод к линии электропередачи длиной 300 метров.
Подстанция рассчитана на надежное электроснабжение завода и других крупных потребителей региона. На объект вложено несколько сотен миллионов рублей, при этом используется оборудование отечественного производства.