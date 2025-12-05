Российские компании могут принять участие в модернизации ТЭС Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия российских компаний в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин.