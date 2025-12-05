В центре Омска спустя 20 лет достроили гостиницу

Отмечается, что разрешение на строительство было получено застройщиком еще в марте 2005 года, но затем сроки завершения работ неоднократно переносились. К 2014-му объект был готов примерно на 80%, однако на достройку здания ушло еще более 10 лет.
Площадь объекта составила 8,7 тысячи квадратных метров. В здании шесть этажей, в том числе один цокольный, и 72 гостиничных номера. В цокольном этаже предусмотрена стоянка на 20 автомобилей. Застройщиком объекта стало ООО «Новые проекты».
Отметим, гостиница расположена прямо возле исторического здания по улице Думской, 5, известного как «Доходный дом Соломона Кадыша».