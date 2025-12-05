Ричмонд
В центре Омска спустя 20 лет достроили гостиницу

Департамент архитектуры и градостроительства Омска в пятницу, 5 декабря 2025 года, сообщил о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса по улице, Пушкина, 8, что в центре города.

Источник: Freepik

Отмечается, что разрешение на строительство было получено застройщиком еще в марте 2005 года, но затем сроки завершения работ неоднократно переносились. К 2014-му объект был готов примерно на 80%, однако на достройку здания ушло еще более 10 лет.

Площадь объекта составила 8,7 тысячи квадратных метров. В здании шесть этажей, в том числе один цокольный, и 72 гостиничных номера. В цокольном этаже предусмотрена стоянка на 20 автомобилей. Застройщиком объекта стало ООО «Новые проекты».

Отметим, гостиница расположена прямо возле исторического здания по улице Думской, 5, известного как «Доходный дом Соломона Кадыша».