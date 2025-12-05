Учредителей не заставят платить чужие долги: КГД опроверг миф о приказе Минфина № 654

«В связи с этим разъясняем, что данный приказ ничего нового не вводит. Этот приказ принят для реализации нормы нового Налогового кодекса, который вступает в силу с 1 января 2026 года. Он описывает порядок, как компании должны исполнять налоговые обязательства при ликвидации или прекращении деятельности. Главный принцип остается прежним — если у компании есть налоговая задолженность, то долги списываются в порядке, определенном Налоговым кодексом. Если имущества компании недостаточно, то ответственность учредителей наступает только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законами РК», — озвучил он.