Новые фасады «хрущевок» Тараза вызвали восхищение в соцсетях

Речь не о простом ремонте: многие здания буквально получили вторую жизнь.
Главная фишка проекта — сохранение самобытности. На нескольких домах восстановили винтажные вывески 1980-х годов, которые теперь снова светятся и создают уютную ретро-атмосферу. Ночная подсветка фасадов сделала привычные кварталы похожими на маленькие улочки Европы: аккуратные линии и балконы, теплый свет.
Работы затронули ряд многоэтажек на проспекте Абая и улице Конаева в Таразе. Вместо блеклых стен и хаотичных пристроек теперь аккуратный единый архитектурный стиль.
Пользователи соцсетей хвалят получившийся результат. Кто-то радуется, что наконец-то виден прогресс в регионах, а кто-то иронизирует, что теперь хозяевам открытых балконов «не выйти в трусах».
«Ну, очень красиво! Пример для всего Казахстана!».
«Благодаря комментариям в этой ветке я поняла, что людям никогда не угодишь. “Лучше бы это”, “А почему не это?”, “Только это, а надо еще то”. Классно, что с чего-то начали! Пусть продолжают в том же духе и дальше, очень нравится наблюдать, как перевоплощаются и другие города Казахстана, а не только Алматы и Астана».
«Спасибо акимату и частному бизнесу за спонсорство. Это красиво», — пишут пользователи.
Преображенные дома уже стали новой фотозоной. Жители специально приезжают, чтобы поснимать вечерние обновленные улицы и убедиться, что это Тараз, а не картинки, сделанные в помощью искусственного интеллекта.
Ранее «Курсив» писал, что в Таразе мужчина, решивший проскочить железнодорожные пути прямо перед идущим составом, бросил свой скутер под колеса поезда и сбежал. Об этом сообщила КТЖ.