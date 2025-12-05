150 семей дождались социального жилья в Волгоградской области

Всего за 10 месяцев 2025 года договоры социального найма заключила 361 семья. Однако 211 из них переоформили уже имеющиеся договоры. Это семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, они составляют 58,4% от общего числа нанимателей.