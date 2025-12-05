Большой отчет: более 250 километров дорог отремонтировали в Приморье в этом году

Большой объем работ ведется на мостах. Из 1616 сооружений многие построены в 1950—1960-х и нуждаются в обновлении. Если в 2018 году реконструировали только один мост, то с 2019 по 2023 годы уже 52, включая 29 объектов на трассе Владивосток — Находка. В 2024 году обновили 21 мост, сейчас ремонтируют еще 29. В 2026 году планируют привести в порядок не менее 50 мостов, включая замену аварийных на быстровозводимые конструкции. В этом году установили восемь таких мостов.