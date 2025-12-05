Большой отчет: более 250 километров дорог отремонтировали в Приморье в этом году

По его словам, главным приоритетом остается ремонт и капремонт дорог опорной сети. Если в 2018 году было обновлено 61 км, в 2021-м 172 км, то в 2025 году более 250 км. В 2026-м планируется привести в порядок около 200 км краевых трасс.
Большой объем работ продолжается на хасанском направлении. Ремонтируется около 40 км дороги Раздольное — Хасан и пять мостов. Завершены работы в районах Виневитино и Занадворовки, близки к окончанию участки у Славянки, Андреевки, Гвоздево, Краскино и Хасана. Приводятся в порядок 12 км дороги к бухте Алеут, где строят будущий курорт в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Завершен ремонт четырехкилометрового участка дороги Краскино -госграница, в 2026 году начнется реконструкция 13-километрового отрезка.
Подходит к завершению ремонт в направлении озера Ханка. За 2024−2025 годы обновили 20 км до Хороля, в следующем году продолжат работы еще на 15 км. Завершен ремонт участка Осиновка — Рудная Пристань до Ивановки. В Черниговском направлении готовят обновление 12 мостов и 13 км дороги, основные контракты уже заключены.
На финальной стадии ремонт дороги Лазо — Заповедный. В этом году приведены в порядок 17 км и один мост до села Беневское. В 2026 году начнется двухлетний ремонт еще 20 км этого туристического маршрута.
Игнатенко отметил, что из-за роста нагрузки на трассы применяются современные технологии, в том числе укрепление основания цементом и холодная регенерация.
Большой объем работ ведется на мостах. Из 1616 сооружений многие построены в 1950—1960-х и нуждаются в обновлении. Если в 2018 году реконструировали только один мост, то с 2019 по 2023 годы уже 52, включая 29 объектов на трассе Владивосток — Находка. В 2024 году обновили 21 мост, сейчас ремонтируют еще 29. В 2026 году планируют привести в порядок не менее 50 мостов, включая замену аварийных на быстровозводимые конструкции. В этом году установили восемь таких мостов.
С 2024 года на дорогах появилось 54 км нового освещения в ряде населенных пунктов, включая Кавалерово, Дальнегорск, Раздольное, Смоляниново и другие. В 2025 году устанавливались искусственные неровности, новые знаки, светофоры, разметка и около 34 км барьерных ограждений для повышения безопасности.