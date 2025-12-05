Волгоградцы оплатили услуги на 200 миллиардов

В структуре платных услуг, оказанных населению, традиционно преобладают шесть видов услуг, которые занимают 79,2% от общего объема. На первом месте из этих шести услуг по уровню трат расположилась коммуналка — жители региона отдали за ЖКХ 18,5%. За транспортные услуги волгоградцы заплатили 15,2%, бытовые обошлись в 15,1%. Далее следуют телекоммуникационные услуги — 11,9%, медицинские — 11,6%, а замыкает шестерку образование — 6,9%.