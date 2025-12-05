Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы оплатили услуги на 200 миллиардов

Волгоградцы потратили 200,8 миллиардов рублей на различные платные услуги за период с января по октябрь 2025 года. Свежие данные опубликовал Волгоградстат.

Источник: Reuters

Объем потраченных средств вырос по сравнению с аналогичным периодом на 2,8%.

В структуре платных услуг, оказанных населению, традиционно преобладают шесть видов услуг, которые занимают 79,2% от общего объема. На первом месте из этих шести услуг по уровню трат расположилась коммуналка — жители региона отдали за ЖКХ 18,5%. За транспортные услуги волгоградцы заплатили 15,2%, бытовые обошлись в 15,1%. Далее следуют телекоммуникационные услуги — 11,9%, медицинские — 11,6%, а замыкает шестерку образование — 6,9%.

Напомним, в бытовые услуги входят техобслуживание и ремонт транспорта, ремонт и строительство жилья, а также посещение парикмахерских и косметических салонов.