Во Владивостоке будет построен конкурент «Калина Молл». Только больше

Проект создания «Калина Молл» реализовало ООО «Артаяр», генеральным директором которого является Дмитрий Макаренко, а совладельцами — четыре физлица, в том числе по 25% капитала принадлежит Валерию Финтисову и Елене Макаренко. Компания последовательно наращивает выручку — 1,464 млрд рублей в 2022 году, 1,759 млрд рублей в 2023 году, 1,942 млрд рублей в 2024 году. Чистая прибыль в 2024 году — 1,253 млрд рублей.