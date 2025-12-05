Во Владивостоке будет построен конкурент «Калина Молл». Только больше

Компания «Арсенал», владельцы которой в свой время построили во Владивостоке торгово-развлекательный центр «Калина Молл», реализует более масштабный проект по созданию в столице ДФО многофункционального комплекса (МФК) с бизнес-центром и апартаментами, сообщает ИА PrimaMedia.
По соглашению, заключенному компанией с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), инвестиции в проект превысят 13,5 млрд рублей, строительство планируется завершить в 2033 году.
Отмечается, что инвесторы уже имеют опыт строительства объектов торговой недвижимости во Владивостоке. «В 2019 году был введен в работу торгово-развлекательный центр “Калина Молл”. Инвестиционный проект стоимостью свыше 3 млрд рублей реализован с применением налоговых льгот и преференций режима Свободного порта Владивосток (СПВ) в рамках соглашения с КРДВ», — отмечает пресс-служба КРДВ.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Арсенал» зарегистрировано в 2018 году во Владивостоке. Владельцами компании на паритетных началах являются её генеральный директор Валерий Финтисов и Елена Макаренко.
Проект создания «Калина Молл» реализовало ООО «Артаяр», генеральным директором которого является Дмитрий Макаренко, а совладельцами — четыре физлица, в том числе по 25% капитала принадлежит Валерию Финтисову и Елене Макаренко. Компания последовательно наращивает выручку — 1,464 млрд рублей в 2022 году, 1,759 млрд рублей в 2023 году, 1,942 млрд рублей в 2024 году. Чистая прибыль в 2024 году — 1,253 млрд рублей.
Бизнесмен Валерий Финтисов в свое время возглавлял ОАО «Торговый дом Дальний Восток» и был совладельцем «Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) наряду с Михаилом Робкановым, Вячеславом Перцевым, Геннадием Брюхно, Александром Домниным, Александром Кононенко и Александром Половым. После продажи контрольного пакета порта группе FESCO бизнесмены сосредоточились на отдельных направлениях бизнеса. К примеру, Валерий Финтисов основным совладельцем ООО “Терминал” в Артеме, а его партнером по этому проекту является Дмитрий Макаренко.