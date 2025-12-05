С 1 января 2026 года в Волгоградской области вводится новый налоговый режим

Специальный налоговый режим АвтоУСН вводится с 1 января 2026 года на территории Волгоградской области.
Автоматизированную упрощенную систему налогообложения могут применять организации и ИП с годовыми доходами не выше 60 млн рублей. При этом численность наемных сотрудников должна быть н больше пяти человек, а остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей, сообщают в волгоградском УФНС.
Обязательное условие — открытие расчетного счета в уполномоченных банках, их перечень есть на сайте ФНС.
По данным налоговой службы, АвтоУСН имеет ряд преимуществ — она позволяет не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности — этот процесс осуществляется в автоматическом режиме.
Подробности по ссылке.