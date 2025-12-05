ФАС нашла нарушения в работе аэропорта Сочи

Регистраторские услуги входят в государственно регулируемый тариф, и затраты на регистрацию должны учитываться в базовой ставке обслуживания пассажиров. Самостоятельно установленный аэропортами отдельный платеж, по оценке ФАС, фактически навязывал авиаперевозчикам условия, ухудшающие их положение. Данная позиция, как отмечает служба, поддержана Минтрансом России.
Операторам направлены предупреждения о прекращении практики взимания дополнительного тарифа. В случае их неисполнения в отношении компаний может быть возбуждено антимонопольное дело. ФАС также намерена продолжить анализ аналогичных условий доступа к платформам регистрации в других российских аэропортах.