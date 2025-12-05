Ричмонд
ФАС нашла нарушения в работе аэропорта Сочи

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях операторов аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как следует из сообщения ведомства, АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» взимали с авиакомпаний дополнительную плату за использование платформы общего доступа при регистрации пассажиров.

Источник: Коммерсантъ

Регистраторские услуги входят в государственно регулируемый тариф, и затраты на регистрацию должны учитываться в базовой ставке обслуживания пассажиров. Самостоятельно установленный аэропортами отдельный платеж, по оценке ФАС, фактически навязывал авиаперевозчикам условия, ухудшающие их положение. Данная позиция, как отмечает служба, поддержана Минтрансом России.

Операторам направлены предупреждения о прекращении практики взимания дополнительного тарифа. В случае их неисполнения в отношении компаний может быть возбуждено антимонопольное дело. ФАС также намерена продолжить анализ аналогичных условий доступа к платформам регистрации в других российских аэропортах.