ФАС нашла нарушения в работе аэропорта Сочи

Операторам направлены предупреждения о прекращении практики взимания дополнительного тарифа. В случае их неисполнения в отношении компаний может быть возбуждено антимонопольное дело. ФАС также намерена продолжить анализ аналогичных условий доступа к платформам регистрации в других российских аэропортах.