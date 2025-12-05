В Челябинской области собрали более 2,3 миллиона тонн зерна

Свыше 2,3 млн т зерна собрали в Челябинской области в 2025 году. Экспорт продукции АПК отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В Челябинской области собрали самый большой урожай овса за 24 года — 155,8 тыс. т, исторически рекордный урожай гороха — 56,2 тыс. т, а также 5 тыс. т чечевицы. Твердой пшеницы было собрано 384,7 тыс. т. Подсолнечника и льна получили около 450 тыс. т. Высокие объемы производства позволяют южноуральским аграриям не только обеспечивать продовольствием население области, но и выгодно реализовывать свою продукцию на экспорт.
Экспортные поставки гречихи выросли в 7,3 раза. Также увеличены поставки зернобобовых и семян льна. Поставки масложировой продукции в текущем году увеличились на 40,8%. Экспорт макаронных изделий, по производству которых Челябинская область за 10 месяцев 2025 года занимает второе место в России, увеличился почти на 30%.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.