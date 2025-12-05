Ричмонд
Россия снимает ограничения на переводы за рубеж для белорусов

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Центробанк России (ЦБ РФ) снимает ограничения на валютные переводы за рубеж как для граждан РФ, так и для нерезидентов из дружественных стран, в числе которых — Беларусь, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Источник: Sputnik.by

Лимиты решено снять с 8 декабря нынешнего года, «учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке».

До 7 июня 2026 года включительно останутся другие ограничения. Например, физлица, которые являются нерезидентами из недружественных стран и работают в РФ, могут переводить за рубеж суммы, которые не превышают размеры их зарплаты. Если же иностранец из недружественной страны находится в РФ, но не работает, то деньги он переводить не может.

Однако эти и другие ограничения не касаются белорусских граждан и компаний. Ранее белорусы могли переводить из РФ не более 10 тыс. в месяц в долларовом эквиваленте, если речь шла о системах переводов.

Если же белорусский гражданин, нерезидент РФ, работал в России, то у него был такой же «зарплатный» лимит, о котором сказано выше. Теперь он снимается.