Россия снимает ограничения на переводы за рубеж для белорусов

Лимиты решено снять с 8 декабря нынешнего года, «учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке».
До 7 июня 2026 года включительно останутся другие ограничения. Например, физлица, которые являются нерезидентами из недружественных стран и работают в РФ, могут переводить за рубеж суммы, которые не превышают размеры их зарплаты. Если же иностранец из недружественной страны находится в РФ, но не работает, то деньги он переводить не может.
Однако эти и другие ограничения не касаются белорусских граждан и компаний. Ранее белорусы могли переводить из РФ не более 10 тыс. в месяц в долларовом эквиваленте, если речь шла о системах переводов.
Если же белорусский гражданин, нерезидент РФ, работал в России, то у него был такой же «зарплатный» лимит, о котором сказано выше. Теперь он снимается.