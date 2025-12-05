Россия снимает ограничения на переводы за рубеж для белорусов

До 7 июня 2026 года включительно останутся другие ограничения. Например, физлица, которые являются нерезидентами из недружественных стран и работают в РФ, могут переводить за рубеж суммы, которые не превышают размеры их зарплаты. Если же иностранец из недружественной страны находится в РФ, но не работает, то деньги он переводить не может.