В Омской области возбудили дело о невыплате зарплат рабочим при ремонте школы

По данным следствия, с ноября 2024 года по июнь 2025-го несколько человек выполняли ремонтные работы без официальных договоров с подрядчиком. Когда объект был завершён, расчёт с ними так и не произвели. Общая сумма невыплаченного вознаграждения превысила 1,6 млн рублей.