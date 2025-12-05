В Омской области возбудили дело о невыплате зарплат рабочим при ремонте школы

В Муромцевском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте школы. Следственный комитет начал проверку после публикаций в СМИ и соцсетях — рабочие заявили, что им так и не выплатили обещанные деньги за капитальный ремонт здания МБОУ «Муромцевская СОШ № 1».
По данным следствия, с ноября 2024 года по июнь 2025-го несколько человек выполняли ремонтные работы без официальных договоров с подрядчиком. Когда объект был завершён, расчёт с ними так и не произвели. Общая сумма невыплаченного вознаграждения превысила 1,6 млн рублей.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и участников схемы. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ.