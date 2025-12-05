В Омске тепловики усилили бригады из-за резкого похолодания

В Омске в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, из-за чего АО «Тепловая компания» переводит свои службы на режим повышенной готовности. На предприятии уже усилили дежурные бригады, провели дополнительные инструктажи и организовали круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных команд.
Гендиректор компании Владимир Дмитриев отметил: «В приоритете — сохранение работоспособности нашей инфраструктуры в экстремальных условиях. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим быстрое реагирование на все возможные внештатные ситуации».
Особое внимание сейчас уделяют профилактике и оперативному устранению возможных неисправностей. В компании подчёркивают, что все службы обеспечены необходимыми материалами, сформированы запасы топлива. Руководство следит за ситуацией в круглосуточном режиме.