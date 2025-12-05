На берегу Шарташа не будут строить новый ЖК

Планы застройки предполагали возведение на береговой территории около 160 тысяч квадратных метров жилья. Проект вызвал возмущения у жителей. Главными темами для дискуссии стали сохранение природного ландшафта, возможное ухудшение и без того сложной транспортной ситуации в районе, а также экономические и экологические последствия для всего города.