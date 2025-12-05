На берегу Шарташа не будут строить новый ЖК

Берег озера Шарташ в Екатеринбурге останется свободным от масштабного жилого комплекса. Это решение стало результатом голосования горожан и всестороннего обсуждения в специальной комиссии. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Екатеринбургской городской Думы Денис Хаванцев.
Планы застройки предполагали возведение на береговой территории около 160 тысяч квадратных метров жилья. Проект вызвал возмущения у жителей. Главными темами для дискуссии стали сохранение природного ландшафта, возможное ухудшение и без того сложной транспортной ситуации в районе, а также экономические и экологические последствия для всего города.
— 210 активных горожан и 17 участников комиссии однозначно и единогласно высказали свое мнение, — написал Денис Хаванцев.
Их мнение оказалось единодушным: застройка берега озера Шарташ не отвечает интересам Екатеринбурга. Благодаря этой позиции природный объект удалось сохранить в его первозданном виде.