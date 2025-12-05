Ричмонд
Волгоградская область получила почти миллиард на модернизацию ЖКХ

Деньги потратят на строительство систем водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области приступят к строительству систем водоснабжения на юге города — деньги на эти цели регион получил из федерального центра. Как сообщает пресс-служба главы региона, льготный казначейский инфраструктурный кредит в размере 906 млн потратят на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Новый водопровод уже в 2025 году начнут возводить в Советском, Кировском и Красноармейском районах.

На системы водоснабжения на юге Волгограда всего уйдет 1,9 млрд рублей, еще на 3,2 млрд построят инфраструктуру в западных и центральных районах города. Всего на проекты развития Волгоградской области дадут 5,12 млрд в качестве льготных кредитов. Такие кредиты федеральный центр предоставляет регионам на проекты развития, закупку транспорта, строительство технопарков, промышленной и транспортной инфраструктуры. Эти кредиты федеральный центр дает на 15 лет со ставкой 3%, погашать их нужно будет только через три года.

