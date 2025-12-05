Ричмонд
Мерц хочет оказать влияние на позицию Бельгии по активам России

Целью рабочей поездки канцлера Германии Фридриха Мерца в Бельгию станет убеждение премьер-министра страны Барта де Вевера изменить позицию по замороженным российским активам и согласиться на их использование в качестве «репарационного кредита» Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мерц считает, что он обязан довести выполнение этой задачи до конца», — цитирует издание слова источника FT.

Собеседники издания рассказали, что немецкий канцлер, невзирая на возражения Бельгии, поддерживает план Урсулы фон дер Ляйен использовать 122 статью договора о работе Евросоюза. Это позволит пойти на экстренные меры для принятия инициативы по использованию замороженных активов РФ.

Financial Times указывает, что обсуждения активизировались, поскольку американская инициатива по Украине в том числе включает вопрос о замороженных в Европе российских активах. Отмечается также, что США и Россия проводят консультации без участия европейских стран.

Собеседники издания отметили, что достижение соглашений по вопросам замороженных российских активов, невзирая на возникающие правовые трудности, стало приоритетом Германии. Поездка Мерца в Бельгию — это сигнал Москве и Вашингтону.

Если «репарационный кредит» не будет реализован, это обесценит все разговоры о европейском суверенитете и стратегической независимости, заявил представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

В Берлине также опасаются, что основная финансовая и военная поддержка Киева может в конечном итоге лечь на Германию.

Как сообщало в среду издание Politico, Еврокомиссия подготовила проект «репарационного кредита» для Украины на 165 млрд евро, источником которого станут замороженные активы РФ. Из этой суммы 115 млрд направят на ВПК Украины, 50 млрд — в бюджет страны, а 45 млрд — на выплату кредита G7 с 2024 года.

Однако против таких планов выступила Бельгия. В среду глава МИД страны Максим Прево сообщил, что Брюсселю нужны гарантии и разделение рисков в вопросе использования российских активов. Кроме того, ранее Европейский центральный банк отказался предоставлять финансовые гарантии для обеспечения «репарационного кредита» Украине.

