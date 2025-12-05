Мерц хочет оказать влияние на позицию Бельгии по активам России

Как сообщало в среду издание Politico, Еврокомиссия подготовила проект «репарационного кредита» для Украины на 165 млрд евро, источником которого станут замороженные активы РФ. Из этой суммы 115 млрд направят на ВПК Украины, 50 млрд — в бюджет страны, а 45 млрд — на выплату кредита G7 с 2024 года.