Мерц хочет оказать влияние на позицию Бельгии по активам России

«Мерц считает, что он обязан довести выполнение этой задачи до конца», — цитирует издание слова источника FT.
Собеседники издания рассказали, что немецкий канцлер, невзирая на возражения Бельгии, поддерживает план Урсулы фон дер Ляйен использовать 122 статью договора о работе Евросоюза. Это позволит пойти на экстренные меры для принятия инициативы по использованию замороженных активов РФ.
Financial Times указывает, что обсуждения активизировались, поскольку американская инициатива по Украине в том числе включает вопрос о замороженных в Европе российских активах. Отмечается также, что США и Россия проводят консультации без участия европейских стран.
Собеседники издания отметили, что достижение соглашений по вопросам замороженных российских активов, невзирая на возникающие правовые трудности, стало приоритетом Германии. Поездка Мерца в Бельгию — это сигнал Москве и Вашингтону.
Если «репарационный кредит» не будет реализован, это обесценит все разговоры о европейском суверенитете и стратегической независимости, заявил представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген.
В Берлине также опасаются, что основная финансовая и военная поддержка Киева может в конечном итоге лечь на Германию.
Однако против таких планов выступила Бельгия. В среду глава МИД страны Максим Прево сообщил, что Брюсселю нужны гарантии и разделение рисков в вопросе использования российских активов. Кроме того, ранее Европейский центральный банк отказался предоставлять финансовые гарантии для обеспечения «репарационного кредита» Украине.